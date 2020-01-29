İş adamına eşine ‘cinsel saldırı’dan 10 yıl hapis cezası

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’yı hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz iş adamı Şeyhmus Tatlıcı ‘cinsel saldırı’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Şeymus Tatlıcı’nın ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘yaralama’ suçlarından ise beraatine karar verdi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmadı.

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Duruşmada Melisa Tatlıcı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Dava açılmadan önce de, birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldım. Darp edildim. Bunları anlatmak benim için çok zordu. Hamileliğim boyunca ve doğuma haftalar kala darp ve cinsel saldırıya uğradım. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına güveniyorum” dedi.

Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatı ise, müştekinin iddia konusu olaydan altı ay sonra şikayetçi olduğunu, suçun oluşmadığını belirterek beraatini talep etti.

Tatlıcı’ya yurt dışı yasağı

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Tatlıcı’nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayarak, cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ise sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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Şeyhmus Tatlıcı’nın (31) Kanlıca’daki evinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı’nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melisa Tatlıcı’nın (26) görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtildi. İddianamenin devamında Şeyhmus Tatlıcı’nın tartışma sırasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu da yer aldı. Şeyhmus Tatlıcı’nın ‘yaralama’, ‘cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.