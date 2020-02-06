İş adamı aracını çalan 17 yaşındaki çocuğu polis memuru kuzeniyle çapraz ateşte öldürdü

Balıkesir’de iş adamı Ömer E. otomobilini çalan 17 yaşındaki Mustafa A.’yı, polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E. ile birlikte çapraz ateş açarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Susurluk ilçesinde yaşayan iş adamı Ömer E., pazar günü 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken iki kişiyi aracına aldı. Bir lokantada yemek molası sonrası, gençlerden biri otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Otomobilin direksiyonuna geçen genç arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı.

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Ömer E.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araç olaydan iki saat sonra Bursa’nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında durdurulmak istenen araç ‘dur’ ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Şüpheliler, çaldıkları otomobille geçen süre içerisinde kent merkezinde dolaştı. Bursa kent merkezinde üç akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve mobese kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa A. olduğunu tespit etti.

Polis memuru amca oğluyla aracın ‘peşine düştü’

Araç sahibi Ömer E. pazartesi günü Bursa’da Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E.’den yardım istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.’yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, ‘kendi imkanlarıyla’ otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi’ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir tepeye çıkarak iki gün boyunca bekledi.

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Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan Mustafa A. Geçit Mahallesi’ndeki zeytinlik alana girdi. Bu sırada bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Mustafa A., Ömer E.’nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istedi. Bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran iş adamı Ömer E. ve kuzeni polis memuru Halil İbrahim E., otomobili çapraz ateşe aldı. Silahlardan çıkan mermilerden biri, Mustafa A.’nın göğsüne isabet etti. Otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve kuzenleri olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

12 el ateş edilmiş

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan buldu. Bölgeyi ablukaya alan ekipler Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.’yi zeytin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olan merminin kimin silahından çıktığının, otopsi işlemleri ve kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Bu arada Mustafa A. ile birlikte otomobili çalan kişinin B.A.Ü. (17) olduğu belirlenerek Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Editörün notu: Haber, DHA’nın sabah saatlerinde ‘Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü’ başlıklı haberine öğleden sonra yaptığı düzeltme üzerine yenilenmiştir.