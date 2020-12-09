‘İroni yaptım’ savunması: Twitter paylaşımı sonrası ‘aşağılama’ suçlamasıyla gözaltı

Fransa’daki Şampiyonlar Ligi maçı sırasında Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı hakaret sonrası bir kişi, Twitter paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Paris’te dün akşam oynanan Paris Saint-Germain – Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, Webo’ya ırkçı ifadelerle hakaret etmiş, maç yarıda kalmıştı.

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Twitter’da ‘@yapmamelihboran’ kullanıcı adını kullanan M.B., paylaşımında, “Irkçılık yapan insanın gözümde Kürtler kadar değeri yoktur” diye yazdı. M.B., gelen eleştiriler sonrası paylaşımını silerken ironi yaptığını savundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, sanal devriye sırasında paylaşıma rastlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 08.12.2020 tarihinde PSG-Medipol Başakşehir FK arasında oynanan futbol müsabakası esnasında meydana gelen ırkçılık söylemi üzerinden sosyal medya platformu Twitter’da ülkemiz nezdinde infial oluşturacak şekilde halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağıladığı değerlendirilen ‘@yapmamelihboran’ hesabının kullanıcısı M. B. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık talimatı doğrultusunda şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler devam etmektedir.”