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Yaramazlara biraz batar!

İrlandalı rahip, ayine katılanlar arasından ‘scooter’ıyla geçerek kiliseden ayrıldı

İrlandalı bir rahip, Noel Ayini’nden sonra kiliseyi ‘scooter’ıyla terk etti. Törene katılanlar rahibi şaşkınlıkla izledi.

Fotoğraf: Twitter

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scootera binip, kiliseyi terk etti.

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​Törene katılanlar arasındaki bir kişi yerel medyaya, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

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