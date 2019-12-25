İrlandalı rahip, ayine katılanlar arasından ‘scooter’ıyla geçerek kiliseden ayrıldı

İrlandalı bir rahip, Noel Ayini’nden sonra kiliseyi ‘scooter’ıyla terk etti. Törene katılanlar rahibi şaşkınlıkla izledi.

Fotoğraf: Twitter

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scootera binip, kiliseyi terk etti.

Reklam

This Irish Catholic priest made a memorable exit from Christmas Eve Mass when he went rolling down the aisle on a scooter.



Father Peter O’Connor told the children in attendance that he received the scooter from Santa and wanted to test it out. https://t.co/nvoh6qdw3p pic.twitter.com/8eUKbvJVal — ABC News (@ABC) December 25, 2019

​Törene katılanlar arasındaki bir kişi yerel medyaya, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.