İrlandalı boksöre saldıran esnafın cezasında indirim

İstanbul’da İrlandalı boksöre saldırdığı gerekçesiyle hapis cezası alan esnafın cezasında indirime gidildi.

Kuveyt asıllı İrlandalı boksör turist Mohammamed Fadeldabbous, Aksaray’da 25 Ağustos 2015’te esnafların saldırısına uğramıştı.

Reklam

Kavganın ardından hazırlanan iddianamede, esnaf Şenol Palan’ın ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama’ suçundan beşer yıldan yedişer yıla, turistin de ‘kasten yaralama’ suçundan üç aydan dokuz aya kadar hapsi talep edilmişti.

Yargılama sonucunda boksöre meşru müdafaa gerekçesiyle ceza verilmezken esnaf ‘kasten yaralama’ suçundan üç yıl altı ay beş gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatı kararı istinafta temyiz etmişti.

Reklam

Sanık: Suları bilerek döktü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi, dosyayı görüşmek için bugün toplandı.

Duruşmaya esnaf ve avukatı Yunus Yalçın katıldı.

Palan, olay günü bir kişinin geldiğini, büfesinde alkol olmaması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, bu kişinin oteline giderek aralarında Mohammed Fadeldabbous’un da bulunduğu iki kişiyle birlikte geri dönerek tartışma çıkardıklarını, bunun üzerine davaya konu olayın yaşandığını iddia etti.

Dolabındaki suların kazara yere dökülmediğini söyleyen Şenol Palan, Fadeldabbous’un olay çıkarmak için suları bilerek döktüğünü öne sürdü. Palan, beraatini istedi.

‘Keşke dayak yeseydi (!)’

Palan’ın avukatı Yunus Yalçın, olayda Mohammed Fadeldabbous’un yalnız olmadığını, üç kişinin müvekkilinin işyerine geldiğini savunarak “Müvekkilimin burada olmasının nedeni üç kişiden dayak yememesidir. Keşke yeseydi” dedi.

Yalçın, müvekkilinin meşru müdafaa sınırı içinde hareket ettiğini savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

İstinaf savcısı Şerafettin Özdemir de İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek Palan’ın istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Ceza düşürüldü ve kesinleşti

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Palan’a aynı suçtan iki yıl iki ay 17 gün hapis cezası verildi.

Duruşmadan sonra gazetecilere konuşan avukat Yalçın, müvekkilinin cezasının düşürüldüğünü hatırlatarak istinaf mahkemesinin kararının kesin olduğunu söyledi.

İstinaf mahkemeleri tarafından beş yılın altında kurulan hükümlerin Yargıtay aşaması bulunmuyor. Beş yılın altındaki hapis cezaları hükmün kurulmasıyla birlikte kesinleşiyor.