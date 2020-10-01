İrlanda’da mahkeme, Subway’in ekmeklerini temel gıda olarak bile tanımadı

İrlanda’da mahkeme, ABD’li gıda zinciri Subway’de servis edilen ekmeğin ‘ekmek olarak tanımlanamayacağı’na hükmetti.

Irish Independent’ın haberine göre İrlanda’nın ‘1972 Katma Değer Vergisi Yasası’nda belirlenenden beş kat daha fazla şeker içerdiği için Subway’in kullandığı ekmekler temel gıda olarak bile tanımlanmadı.

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Yüksek mahkemenin kararı, 100’den fazla ülkede şubesi bulunan Subway’in imtiyaz sahibi Bookfinders Ltd. tarafından mahkemeye sunulan temyiz başvurusu sonrasında geldi.

Dava, Subway’in sandviç ekmeğinin temel gıda olarak sayılıp sayılmayacağına, dolayısıyla katma değer vergisinden muaf olup olmayacağına dayanıyordu.

Şirket 2014’te internette dolaşan bir dilekçe sonrasında, un ağartıcı ‘azodikarbonamid’i unlu mamullerinden çıkarmaya karar vermişti.

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Yoga matlarının ve halı altlıklarının imalatında yaygın olarak kullanılan bu maddenin Avrupa Birliği’nde (AB) ve Avustralya’da gıda ürünlerinde kullanılması yasak.