İrlanda’da kürtaj referandumu: Yasağın gevşetilmesine onay

İrlanda’daki kürtaj referandumunda resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluk sert kurallara bağlı kürtaj düzenlemesinin gevşetilmesinden yana.

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği içinde en sert kürtaj yasasına sahip ülkelerden İrlanda’da cuma günü yapılan kürtaj referandumunda çoğunluğun kürtaj yasağının gevşetilmesinden yana oy kullandığı tahmin ediliyor.

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Resmi sonuçların akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Ancak oy verme işlemi sonrası yapılan iki sandık çıkış anketi, çoğunluğun ‘Evet’ oyu kullandığını ortaya koydu.

Irish Times gazetesinin referandum sonrası yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre referanduma katılanların yüzde 68’i anayasada kürtajı imkansız hale getiren yasanın değiştirilmesinden yana görüş bildirdi. Ankete katılanların yüzde 32’si de karşıt görüş dile getirdi. İrlanda televizyonu RTE’nin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre de seçmenlerin yüzde 69.4’ü kürtaj kurallarının gevşetilmesi için ‘Evet’ oyu kullandı.

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Her iki kamuoyu araştırmasında da özellikle 18-24 yaş arası seçmen grubunda yasanın gevşetilmesinden yana olanların oranının ortalama yüzde 87 olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede, referanduma katılım oranının da yüksek olduğu bildirildi.

Kürtaj referandumundan ‘Evet’ çıkması, parlamentonun kürtaj için yeni düzenlemeler yapabilmesinin önünü açacak. Yeni düzenlemeye göre kürtajın gebeliğin 12’inci haftasına kadar yapılabilmesi planlanıyor.

Çoğunluğun Katolik olduğu İrlanda’da kürtaj konusunda ağır cezaî yaptırımlar bulunuyor. Kürtaj yasasını ihlal eden kadınlar 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Tecavüz kurbanı kadınların da kürtaj yapmaları engellenebiliyor.

İrlanda’daki sıkı kürtaj düzenlemesi anayasaya 1983 tarihinde eklenen bir maddeye dayanıyor. Buna göre doğmamış çocuğun da annesi gibi yaşam hakkına sahip olduğu belirtilerek doğmamış çocuğun yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmıştı. Referandum sonrası bu maddenin değiştirilmesi gerekiyor.