İrlanda’da genç gazeteci vurularak öldürüldü: Polis ‘terör olayı’ dedi

Kuzey İrlanda’nın Derry kentinde devam etmekte olan gösteriler sırasında 29 yaşındaki genç araştırmacı gazeteci Lyra McKee, polis ve göstericiler arasında çıkan karışıklık sırasında vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: BBC

BBC’de yer alan habere göre, dün gece polisin bölgede başlattığı baskın ve aralamarın ardından bölgede gösteriler başladı. Polis ve göstericiler arasında yer yer sertleşen gösteriler sırasında vurularak öldürülen McKee’nin ölümü polis nezdinde muhalif cumhuriyetçiler tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bir ‘terör olayı’ olarak değerlendirildi.

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Habere göre PSNI Amir Yardımcısı Mark Hamilton konuya ilişkin açıklamasında ‘Yeni IRA’nın ‘muhtemelen bu olayın arkasında olduğunu’, dedektiflerin cinayet soruşturması açtığını aktardı ve olaya ilişkin şunları söyledi: “Saat 23:00 sıralarında silahlı bir adam ortaya çıkıp polise doğru birçok kez ateş etti. Olayda 29 yaşındaki Lyra McKee yaralandı. Olay yerinden Altnagelvin Hastanesi’ne götürülmesine rağmen malesef McKee hayatını kaybetti.”

Araştırmacı gazeteciliğin yükselen yıldızıydı

A journalist has been killed covering riots in Derry. Her name was Lyra McKee. She was 29. She recently signed a two-book deal with Faber, who called her a "rising star of investigative journalism". This is her last tweet, sent from the scene of the unrest. pic.twitter.com/0gk1Fa7Du0 — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) April 19, 2019

McKee’nin bir gazeteci arkadaşının paylaşımına göre McKee Faber yayınevi ile iki kitap için imza atmış ve ‘araştırmacı gazeteciliğin yükselen yıldızı’ olarak tanınıyordu. McKee o gece olay yerinden yaptığı son Twitter paylaşımında “Bu gece Derry. Tam bir çılgınlık” demişti.

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Derry’nin 2014 yılında geçmişte ‘14 yaşındaki haline‘ Belfast’ta büyüme üzerine yazdığı bir mektup viral olmuş, sonrasında da bu mektup bir kısa filme dönüşmüştü.