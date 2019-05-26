Diken

Yaramazlara biraz batar!

İrlanda’da boşanmak kolaylaştı! Çiftler iki yıl ayrı yaşadıktan sonra boşanabilecek

Nüfusun çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu İrlanda’da cuma günü düzenlenen referandumda, boşanmak için dört yıl ayrı yaşama zorunluluğu öngören anayasa maddesinin değişmesine onay çıktı.

Fotoğraf: DHA

Boşanmanın 1995’te yapılan referanduma kadar yasak olduğu ülkede, halkın yüzde 82.1”i ‘daha özgürlükçü boşanma yasası’ lehine oy kullandı.

Reklam

İrlanda Parlamentosu Oireachtas’ın boşanmayı kolaylaştıran yeni yasal düzenlemeyi onaylaması için anayasadaki, “Boşanmak isteyen çiftler dava açmadan önceki beş yılın dört yılında ayrı yaşamış olmalılar” maddesinin kalkması gerekiyor. Bu da ancak referandumla mümkün olabiliyor.

Hükümet, referandum öncesinde onay çıktığı takdirde boşanma öncesinde dört yerine iki yıl ayrı yaşama şartı getiren bir yasal düzenleme yapmayı planladıklarını açıkladı. Boşanmanın her ne kadar dünyanın birçok ülkesine göre yine kısıtlayıcı olsa da daha kolay hale gelmesine tüm partiler destek verdi. Ancak, Iona Enstitüsü gibi Katolik gruplar karşı çıktı.

İrlanda’da boşanma oranı her bin kişi için yılda yüzde 0.6. Bu oran, Britanya’da 1.9, ABD’de 3.2.

Reklam

SON HABERLER

Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.

‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.

Alt Kat’ta neler oluyor?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) en alt katını hatırlayan var mı? Eskiden bir tasarım mağazasıydı şimdi ‘Alt Kat’ adında işlevsel, interaktif bir sanat mekanına dönüştü.

Süper kahramanlara ihtiyaç olmayan bir dünya mümkün mü?

‘Avengers Endgame’ de bu konuda beklenen sonucu yakaladı. Amerika, Türkiye ve dünyada yeni yeni rekorlar kırdı ve üst sıralara oturdu. Tabii ki sinemanın görsel şölen oluşturacak tekniklerinin koskoca bir teknik ekip tarafından başarılı biçimde kullanılması, üç boyuttan gerçeklik efektlerine kadar farklı gösterim teknikleriyle perdeye taşınması, her biri bu başarıyı destekleyen farklı katmanlar. Fakat filmi izlediğimiz sinemalarda 40 yaş ortalamasını nasıl okumak gerek?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...