İrlanda’da boşanmak kolaylaştı! Çiftler iki yıl ayrı yaşadıktan sonra boşanabilecek

Nüfusun çoğunluğunu Katoliklerin oluşturduğu İrlanda’da cuma günü düzenlenen referandumda, boşanmak için dört yıl ayrı yaşama zorunluluğu öngören anayasa maddesinin değişmesine onay çıktı.

Fotoğraf: DHA

Boşanmanın 1995’te yapılan referanduma kadar yasak olduğu ülkede, halkın yüzde 82.1”i ‘daha özgürlükçü boşanma yasası’ lehine oy kullandı.

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İrlanda Parlamentosu Oireachtas’ın boşanmayı kolaylaştıran yeni yasal düzenlemeyi onaylaması için anayasadaki, “Boşanmak isteyen çiftler dava açmadan önceki beş yılın dört yılında ayrı yaşamış olmalılar” maddesinin kalkması gerekiyor. Bu da ancak referandumla mümkün olabiliyor.

Hükümet, referandum öncesinde onay çıktığı takdirde boşanma öncesinde dört yerine iki yıl ayrı yaşama şartı getiren bir yasal düzenleme yapmayı planladıklarını açıkladı. Boşanmanın her ne kadar dünyanın birçok ülkesine göre yine kısıtlayıcı olsa da daha kolay hale gelmesine tüm partiler destek verdi. Ancak, Iona Enstitüsü gibi Katolik gruplar karşı çıktı.

İrlanda’da boşanma oranı her bin kişi için yılda yüzde 0.6. Bu oran, Britanya’da 1.9, ABD’de 3.2.