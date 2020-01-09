İrlanda’da benzinli ve dizel araç satışı 2030’da yasaklanacak

İrlanda Cumhuriyeti’nde hükümet, 2030’dan itibaren benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanıp sadece elektrikli araç satışına izin verileceği bir yasa tasarısı hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

Çevre Bakanı Richard Bruton, karbondioksit emisyonunu düşürmeyi amaçlayan yasa tasarısıyla birlikte, 10 yıl sonra ülkede yaklaşık 1 milyon elektrikli araç olmasını planladıklarını açıkladı.

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Ayrıca bakan, ülke trafiğinde bulunan araçların yüzde 85’inin fosil yakıt kullandığını belirterek, giderek yükselen sera gazı salınımının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Hükümet, ayrıca ‘iklim eylem planı’ dahilinde yeni yapılan binalarda 10 araçlık park yeri ve bir araç şarj noktası olmasını da tasarıda şart koşuyor. Tasarının birkaç gün içinde mecliste onaylanması bekleniyor.

