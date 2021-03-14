İrlanda da, AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durduran ülkeler arasına girdi

İrlanda’nın, Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının Norveç’te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

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İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabındaki paylaşımda, ‘aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç’ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC’ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu’ belirtti.

AA’nın haberine göre AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE’ye, uygulanan 17 milyon aşıyla ilgili güvenlik analizlerinde ‘aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini’ söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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Altı ülke askıya almıştı

İrlanda’da yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının uygulandığı bildirilmişti.

Daha önce, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü ifade etmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris ise şu ifadeleri kullanmıştı: “AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı.”