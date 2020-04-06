İrlanda başbakanı ‘asıl işine’ dönüyor: Haftada bir gün doktorluk yapacak

İrlanda’nın doktor başbakanı Leo Varadkar, mesleğine döndü. 2013’te siyasete atılmadan önce yedi yıl süreyle hekim olarak görev yapan Varadkar, Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının yükünün arttığı bu süreçte haftada bir gün ‘mesai’ yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin sağlık sisteminden kaydını siyasetçi olmak istediğinde sildiren Varadkar’ın sözcüsü, “Başbakan mart ayında yeniden kaydoldu. Haftada bir gün asıl mesleği olan şeyi yapacak. Corona virüsüyle mücadele sürecinde destek olmak istiyor” dedi.

Reklam

Varadkar’ın ailesinden bazı fertlerin ve çok sayıda arkadaşının sağlık sisteminde hizmet verdiğini söyleyen sözcü, “O da küçük de olsa katkı sunmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Geçen ay da Sağlık Bakanı Simon Harris sağlık sistemi bünyesindeki işine dönmüştü.