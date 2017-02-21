‘Irkçılık’tan mahkum olan Emre Belözoğlu: Bir insana ten renginden dolayı kötü niyet beslemem mümkün değil

Fildişi Sahilli futbolcu Didier Zokora’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan Emre Belözoğlu, “Bir insana ten renginden dolayı kötü niyet beslemem mümkün değil” dedi.

‘Ülkedeki ayrışmayı net bir şekilde gördüm’

Four Four Two’dan Hilal Gülyurt’a konuşan Belözoğlu, bu konuyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Irkçılık olayı olduğunda kendimi psikolojik olarak çok ama çok yalnız hissettim. Ülkedeki ayrışmayı net bir şekilde gördüm ve bu benim içimi çok acıttı. Hiç kimsenin senin tarafından bakmayacağı gerçeğiyle yüzleştim. Doğru olanı görüntülerle anlatmaya çalışmama rağmen insanlar gözlerini yumdu, kulaklarını kapattı… Bir insana ten renginden dolayı kötü niyet beslemem mümkün değil. Bunu söylerken bile esef duyarım ama anlamak istemediler. O zaman kendimi ‘Tecrübe kazanıyorum, hayatı öğreniyorum’ diyerek avuttum. Başta eşim olmak üzere etrafımda çok güzel insanlar var ve onlar benim objektif aynalarım. O dönemde bunun üstesinden gelmem için bana çok yardımcı oldular.”

Ne olmuştu?

Emre Belözoğlu, 15 Nisan 2012’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zokora’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle iki yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceğine mahkemece kanaat getirildiği gerekçesiyle ertelenmişti.

Gerekçeli kararda, bilirkişi raporuna dayanılarak Belözoğlu’nun İngilizcede siyahları aşağılamak için kullanılan ‘zenci’ (negro) sözcüğünü başına ‘s.ktiğimin’ (fucking) diye küfür ekleyerek kullandığı belirtildi.