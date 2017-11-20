Irkçı seri katil Charles Manson 83 yaşında öldü

Seri katil Charles Manson 83 yaşında hastanede öldü.
Manson’ın aile üyeleriyle kurduğu ‘Manson Ailesi’ tarikatı, ‘ırklar arası savaş başlatmak için’ 1969’da yedi kişiyi öldürmüştü.
Cinayetleri Charles Manson’ın işlediği kanıtlanamasa da talimatın kendisinden alındığı belirlenmiş, ardından suçlu bulununca 1971’de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
Manson, Kern County Hastanesi’nde kasımın ilk günlerinde tedaviye alınmıştı. Seri katil 83 yaşında ‘doğal nedenlerle’ hastanede öldü.
Manson’ın kurbanları arasında yönetmen Roman Polanski’nin hamile eşi oyuncu Sharon Tate de bulunuyordu.