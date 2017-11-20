Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Irkçı seri katil Charles Manson 83 yaşında öldü

Share15
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 16

 

Seri katil Charles Manson 83 yaşında hastanede öldü.

Fotoğraflar: Reuters

Manson’ın aile üyeleriyle kurduğu ‘Manson Ailesi’ tarikatı, ‘ırklar arası savaş başlatmak için’ 1969’da yedi kişiyi öldürmüştü.

Reklam

Cinayetleri Charles Manson’ın işlediği kanıtlanamasa da talimatın kendisinden alındığı belirlenmiş, ardından suçlu bulununca 1971’de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Manson, Kern County Hastanesi’nde kasımın ilk günlerinde tedaviye alınmıştı. Seri katil 83 yaşında ‘doğal nedenlerle’ hastanede öldü.

Manson’ın kurbanları arasında yönetmen Roman Polanski’nin hamile eşi oyuncu Sharon Tate de bulunuyordu.


Share15
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 16

SON HABERLER

Yargıtay onadı: Annelerini bıçaklayarak öldüren kız kardeşlere hapis cezası

İzmir Aliağa ilçesinde anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü’yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.’nin Yargıtay tarafından bozulan cezası yerel mahkeme tarafından onandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...