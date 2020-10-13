Irkçı beyaz kadının üstüne fırlattığı yavru köpeği sahiplendi

ABD’de siyah bir vatandaş ırkçı beyaz bir kadın tarafından üstüne fırlatılan yavru köpeği sahiplendi.

Fotoğraflar: Instagram

California eyaletinde yaşanan olayda Glo Mula adıyla tanınan rapçi Instagram hesabından yolda kendisine sözlü olarak saldıran kadının videosunu paylaştı.

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2.5 milyonun üzerinde izlenen videoada ırkçı ifadeler kullanarak Mula’nın önünü kesip sağa sola yürümeye başlayan kadın kucağında Belçika malinois cinsi bir köpek yavrusu tutuyor.

Köpeğin tedirgin bakışlarla izlediği olayda Mula’nın “Senin köpeğin mi” diye sorması üstüne kadın bir anda yavruyu adama fırlatıyor. Ağlayarak yere düşen köpek rapçiye doğru koşuyor.

Neye uğradığını şaşıran adam, kadına “Bu artık senin köpeğin değil” diyerek yavruyu kucağına alıyor.

Köpeği sahiplenen Mula, Movie adını verdiği yavru için bir Instagram hesabı açtı. Hesabın 200 binin üzerinde takipçisi var,