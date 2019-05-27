İrfan Değirmenci: Yakmayın kendinizi işsiz milyonlar; düzeni yanmadan değiştirmek mümkün

Cuma günü cami açılışında AKP Genel Başkanı, iki üniversite bitirdiğini söyleyen işsiz bir kadın seçmene “Herkes iş bulacak diye bir şey yok” dedi ve ardından sordu: Kocan ne iş yapıyor? Kadın seçmenin kocasının çalıştığını söylemesi üzerine, gayet mağrur şekilde, “Bak, gördün mü?” diyerek kendisini bekleyen makam aracına doğru yürüyüp gitti Genel Başkan.

Etraftaki kalabalık bu son sözleri hararetle alkışladı! Oysa halen yürürlükte olan Anayasa’mızın 49. maddesi aynen şöyle diyor: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Anayasa’nın söz konusu maddesi, ‘kocası çalışan kadınlar, çalışma hakkına sahip değildir’ demiyor ya da ‘kadınlar hariç herkes çalışma hakkına sahiptir’ demiyor.

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Yakmayın kendinizi işsiz milyonlar. Bu düzeni yanmadan ve yakmadan değiştirmek mümkündür. Anayasa açık ve ortadadır. Bakın burası çok önemli: Bu anayasa damatları ve kayınpederlerini de bağlamaktadır!

İrfan Değirmenci’nin yazısı