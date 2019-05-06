İrfan Değirmenci: Seni seçmedim Pikaçu!

90’larda doğan çocuklar çok iyi bilir o repliği. Fenomen çizgi dizi Pokemon’un repliğidir. Ash adlı kahraman Pikaçu isimli yaratığa “seni seçtim Pikaçu” diye seslenirdi. Yani öyle olmalı. Ben hiç izlemedim Pokemon’u ama yeğenim izliyor ve evin içinde sürekli “seni seçtim pikaçu” diye dolanıyordu.

Yüksek Seçim Kurulu, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra bir karar açıklayacak büyük olasılıkla. Diyeceğim odur ki, bazen insanın şu hayatta tüm cesaretini toplayıp kararlılıkla “Seni seçmedim Pikaçu. Oyunu oynadık ve bitti” diyerek yürüyüp gitmesi gerekir. İşte o zaman nice görkemli abilerin sizi taşlamaya cesaret edemeyeceklerini görürsünüz!

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İrfan Değirmenci’nin yazısı