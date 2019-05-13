İrfan Değirmenci: Konuşanı susturmaya, geçmiş suskunluklarını hatırlatmaya gerek yok

31 Mart’ın hemen sonrasında CHP Genel Başkanı’na düzenlenen linç girişiminin ardından tek bir kişinin dahi tutuklanmamış olması, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın katıldığı bir televizyon programından sonra siyah bir Doblo ile takip edilerek beyzbol sopalarıyla darp edilmesi, kullanılan dil, üslup ve art arda sıralanan tehditler, cumhur ittifakı seçmenleri dışında kalan tüm kesimlere açık bir gözdağıdır.

İş öyle bir hal almıştır ki, “Her şey çok güzel olacak” deme cesaretini gösteren isimlerin fişlendiği açık edilmekte, sözleşmeleri iptal edilmekte, parasal yaptırımlar devreye sokulmakta, bu isimler bazı şehirlere alınmamakla tehdit edilmekte hatta önceden verilmiş ödülleri ellerinden alınmaktadır.

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Yaratılmaya çalışılanın bir korku iklimi olduğu açıktır; ne kadar ileri gidilebileceğini önümüzdeki 40 günlük süre gösterecektir. Bu noktada her kim olursa olsun sesini yükseltmekten, değişim umudunu haykırmaktan, “Korkmuyorum” demekten çekinmiyorsa bırakınız sonuna kadar konuşsun.

Konuşanı susturmaya, geçmiş suskunluklarını hatırlatmaya, niyetini okumaya kalkmaya gerek yoktur.

İrfan Değirmenci’nin yazısı