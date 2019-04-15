İrfan Değirmenci: Binali Yıldırım’ın esprileri bu kez güldürmüyor

İzmir’den Artvin’e, Edirne’den Ardahan’a, Sinop’tan Hatay’a, Diyarbakır’dan Ankara’ya korku duvarları yıkılıyor. Antalya’dan, Adana’dan, Mersin’den sıcak rüzgârlar esiyor. İklim değişiyor; bu defa gerçekten Akdeniz oluyor. Bir ülke, bir araya gelip kararlı durunca güçlünün sadece gücünden dolayı haklı olamayacağını, haklının da güçlü olabileceğini fark ediyor. İktidarın saadet halkasının zincirleri İstanbul’u kaybetmiş oldukları gerçeğiyle kırılıyor. Binali Yıldırım’ın esprileri bu kez güldürmüyor. Erdoğan artık korkutmuyor!

İrfan Değirmenci’nin yazısı