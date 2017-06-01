İrfan Buz ilk değil, son da olmayacak: 10 yılda Süper Lig’e yükselen takımlardan 15’i hocasını değiştirdi 

Süper Lig’e çıkardığı Yeni Malatyaspor’la yolları ayrılan teknik direktör İrfan Buz, yakın geçmişte bu başarıyı gösteren birçok meslektaşıyla aynı sonu paylaştı.

“Bu tür ayrılıklar futbolda her zaman var, bundan sonra da olacak” diyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’i rakamlar da ‘doğruladı’.

Bein Sports’un hazırladığı listeye göre son 10 sezonda Süper Lig’e yükselen takımlardan 15’i teknik direktör değişikliğine gitti.

2007/08 sezonundan bu yana takımı Süper Lig vizesi almasına karşın görevine devam edemeyen isimler şöyle sıralandı;

1- Hikmet Karaman – Antalyaspor (2007/08)

2- Nejat Biyediç – Eskişehirspor (2007/08)

3- Coşkun Demirbakan – Diyarbakırspor (2008/09)

4- Levent Eriş – Manisaspor (2008/09)

5- Özcan Kızıltan – Bucaspor (2009/10)

6- Hüseyin Kalpar – Samsunspor (2010/11)

7- Osman Özköylü – Kayseri Erciyesspor (2012/13)

8- Mustafa Denizli – Rizespor (2012/13)

9- Cihat Arslan – Başakşehir (2013/14)

10- Hakan Kutlu – Mersin İdman Yurdu (2013/14)

11- Cüneyt Dumlupınar – Kayserispor (2014/15)

12- Uğur Tütüneker – Osmanlıspor (2014/15)

13- Engin İpekoğlu Adanaspor (2015/16)

14- Yücel İldiz Kardemir – Karabükspor (2015/16)

15- İrfan Buz – Yeni Malatyaspor (2016/17)