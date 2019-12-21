İranlı yolcuların valizlerinden, piyasa değeri 1 milyon liralık 83 kilo trüf mantarı çıktı

Van’dan İstanbul’a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı’na giden İran uyruklu dört kişinin valizlerinde 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.
Havalimanındaki giriş kontrol noktasından geçen M.K., S.J., M.G. ve J.G.’nin x-ray cihazına bıraktıkları valizleri şüphe çekince güvenlik görevlileri polise ihbarda bulundu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada şüphelilerin valizlerinde gümrüklenmiş piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira olan 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında toplanması ve ticaretinin yapılması izne bağlı trüf mantarı kaçakçılığından adli işlem yapıldı.