İranlı yolcuların gitmesine izin verildi: Uçaklar boş geliyor, Türk yolcu alınmayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İran uçuşlarını askıya almasının ardından yeni bir karar alarak Türkiye’den İran’a gidecek yolcuların taşınmasına izin verdi. Ancak bu uçuşlara Türk yolcu alınmayacağını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

İran’da onlarca kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle daha önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine İran uçuşları tek taraflı olarak gerçekleştiriliyordu. SHGM’nin bugün aldığı kararla tüm İran uçuşları askıya alındı.

Reklam

İranlı yolcuların İstanbul’da mahsur kalması nedeniyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi twitter adresinden şu açıklamayı yaptı: “Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye’den İran’a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.”

Tahran’a gitmek için havalimanına gelen yolculardan Mehdi Şamiz, “Görüldüğü gibi herkes burada ama hiçbir şey belli değil. Yani İran uçaklarına izin vermişler, vermemişler boş uçakları tekrar İran’a döndürmüşler. Biz Tahran’a gidecektik. Ama en sonunda bize tekrar uçak bileti verdiler. İran’dan yeniden uçak gelecekmiş. Otelde kalıyordum uçuş olmazsa tekrar otele gideceğim” dedi.

Meysem Kavasi ise, “Saat 16:30’da havalimanına geldim. Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. Daha sonra uçak geliyor dediler. Herkes otelde kalıyor para bitti” diye konuştu.