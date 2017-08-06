İranlı vekillerin Mogherini’yle ‘selfie’ telaşı alay ve tartışma konusu oldu

İranlı vekillerin parlamentoda Avrupa Birliği (AB) temsilcisi Federica Mogherini’yle ‘selfie’ çektirme ‘çabaları’ ülkede alay ve tartışma konusu oldu.
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin mecliste dün düzenlenen yemin törenine katıldı.
Ancak tören sonrası bazı İranlı vekiller AB temsilcinin ‘çevresini sardı’ ve ‘selfie’ çektirme yarışına girdi. Vekillerin çabaları ülkede yeni bir tartışmanın başlamasına yetti.
Birçok İranlı, batıya oldukça mesafeli davranan ülkelerinin bu davranışla aşağılandığı görüşünü paylaştı.
Close enough#موگرینی #تحلیف #مجلس pic.twitter.com/4rveSUW6e7
— Natsu!! (@weblogz) August 5, 2017
Mogherini’yle fotoğraf çektiren milletvekili Ahmad Mazani, vekillerin ‘özel konuklar’la iletişiminin yasaklı olduğunu belirterek acelelerinin nedeni olarak bunu gösterdi.
AA, görüntülerde yer alanlardan Şiraz Milletvekili Ferecullah Recebi’nin Twitter hesabından özür mesajı paylaştığını yazdı.