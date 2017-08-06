İranlı vekillerin Mogherini’yle ‘selfie’ telaşı alay ve tartışma konusu oldu

Esas sorun iktidarın, toplumu kandırmak, oyalamak, kutuplaştırarak siyaseti tıkamak, bu tür tartışmalarla zamanımızı boşa harcamak ve tüm bu adımların sonunda daha iyi bir ülke olacakmışız izlenimi yaratmak için böyle sakil yollara başvurması. İdeolojik iflasını örtmek için böyle anlamsız işlerle uğraşması.