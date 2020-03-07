İranlı vekil corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İranlı milletvekili Fatma Rehber corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, vürüs nedeniyle ölenlerin sayısı 145’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsü sebebiyle yoğun bakımda olan Rehber, tedavi gördüğü Tahran’daki Mesih Daneşver Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Muhafazakâr kesimin önde gelen milletvekillerinden olan ve üç dönem milletvekilliği yapan Rehber, geçen ay yapılan milletvekili seçimlerinde, Tahran’dan 12’nci sırada tekrar meclise girmeyi başarmıştı.

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Resmi makamlar şu ana kadar 23 İranlı milletvekilinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte corona virüsü nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Toplam vaka sayısının da bin 76 kişi artarak 5 bin 823’e ulaştı. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan ve Elburz’da rastlandığını söyleyen Cihanpur, iyileşen bin 669 kişinin hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

İran’da virüs ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edilmişti.