İranlı üst düzey yetkili: İran ‘hesaplı ve kararlı’ bir cevap verecek

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in baş danışmanı, ülkenin en kıdemli nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesine ‘hesaplanmış ve kararlı’ bir yanıt verileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Batı ve İsrail hükümetleri tarafından uzun süredir gizli bir nükleer silah programının başını çektiğinden şüphelenilen Fahrizade, Cuma günü Tahran yakınlarındaki bir otoyolda pusuya düşürülüp arabasında öldürülmüştü.

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Reuters’in haberine göre, İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi başkanı ve Hamaney’in baş danışmanlarından biri olan Kemal Harrazi verdiği bir demeçte şunları söyledi: “Şüphesiz İran, İran milletinden Şehit Mohsen Fakhrizadeh’i alan suçlulara hesaplı ve kararlı bir cevap verecektir.”

İran’ın dini ve askeri yöneticileri cinayetten, İslam Cumhuriyeti ile uzun süredir arası iyi olmayan, İsrail’i sorumlu tuttu. İran geçmişte de İsrail’i İranlı nükleer bilim insanlarını öldürmekle suçlamıştı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisi cinayetle ilgili yorum yapmayı reddetti. İsrail kabine bakanı Tzachi Hanegbi ise bunu kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi.

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ABD-İran ilişkileri

Reuters’a göre, İran’ın yapacağı ‘sert bir misilleme’, özellikle ABD Başkanı seçilen Joe Biden göreve geldikten sonra, Tahran ile Washington ilişkilerini zora sokabilir.

Başkan Donald Trump’ın, İran’ın altı büyük güçle yaptığı 2015 nükleer anlaşmasından çıkması üzerine, ülkenin ekonomisini sert bir şekilde etkileyen yaptırımları yeniden uygulamaya koyduğu 2018’den bu yana Tahran ve Washington arasındaki gerilim yüksek. Misilleme olarak Tahran, anlaşmanın nükleer programındaki kısıtlamalarını kademeli olarak ihlal etmişti.

Biden, İran’ın uyum sağlamaya devam etmesi halinde ABD’yi anlaşmaya geri dahil edeceğini söyledi. İran ise hiçbir zaman nükleer silah üretimi yaptığını kabul etmedi.