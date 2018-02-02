İranlı kadınlar özgürlüklerine sahip çıkıyor: Başörtüsü protestosuna 29 gözaltı

İran’ın başkenti Tahran’da, kamusal alanda kadınlara yönelik kıyafet kısıtlamalarını protesto amacıyla başını açan 29 kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet’in İranlı İşçiler Haber Ajansı’ndan (ILNA) aktardığına göre başörtüsü zorunluluğunu protesto eden 29 kadın gözaltına alındı.

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Resmi açıklamada kadınların, ‘sosyal güvenliği tehdit ettikleri’ gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca protestoya katılan kadınlar, yaklaşık bir yıl önce İran’daki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için 41 yaşındaki Mesih Alinejad Kumi tarafından başlatılan ‘Beyaz Çarşamba’ adlı kampanyaya iştirak etmekle de suçlandılar.

Haberde, aktivist Alinejad’ın bir süredir yurtdışında yaşadığı da hatırlatıldı.

İranlı kadınlar bir süredir, kampanyaya destek vermek için sosyal medya üzerinden beyaz renkteki başörtülerini çıkardıkları görüntülerin yer aldığı videolar paylaşıyor.

Geçen Aralık ayında İranlı bir kadının, başörtüsü zorunluluğunu protesto etmek için başkent Tahran’daki İnkılab Caddesi’nde düzenlediği tek kişilik eylemin ardından, ülkede son günlerde ‘İnkılab Caddesi Kızı’ olarak adlandırılan eylemler gerçekleştiriliyor.

‘Gösteriler önemsiz ve çocukça’

BBC Türkçe’nin aktardığına göreyse Tahran’daki protestoları değerlendiren başsavcı Muhammed Cafer Montazeri, gösterileri ‘önemsiz’ ve ‘çocukça’ diye niteledi ve yabancılar tarafından kışkırtıldığını söyledi.

Başsavcı bu nedenle de ‘suçu’ ilk kez işleyenlerin cezalandırılmak yerine uyarılmasının daha yerinde olacağını belirtti.

Protesto gösterilerine sosyal medyada koyu dindar ve muhafazakar İranlılardan bile destek geldi ve birçok kişi dini kuralları uygulamanın kişisel tercih olması gerektiğini söyledi.

‘Zorunlu örtünmeye karşıyım’

Çarşamba günü paylaşılan fotoğraflardan en az ikisinde geleneksel kara çarşaf giymiş kadınların, ellerinde kadınların kıyafet özgürlüğünü destekleyen dövizlerle posta kutularının üzerine çıkarak gösteri yaptıkları görülüyordu.

Bu kadınların ellerindeki dövizlerden birinde “Ben örtümü seviyorum ama zorunlu örtünmeye karşıyım” yazıyordu.

İranlı kadınların başları açık fotoğraflarını koydukları ‘Benim Gizli Özgürlüğüm’ sitesi ve Facebook sayfasının yöneticisi aktivist Alinejad, kadınların başını açmasının sembolik olarak hayatlarında daha geniş anlamda dinin etkisini reddetmek anlamına geldiğini yazdı ve “Baskının en görünür sembolüne karşı mücadele ediyoruz” dedi.