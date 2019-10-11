İranlı kadınlar 40 yıl sonra stadyumda futbol maçı izledi

İranlı kadınlar, erkeklerin sahada olduğu maçlarda stadyumlara girmelerinin yasaklandığı 1979’daki ‘İran İslam Devrimi’nden beri ilk kez futbol maçına gitti.

Fotoğraf: BBC

Yasağın kaldırılmasının ardından 3 bin 500 kadın, dün, başkent Tahran’daki 78 bin kişilik Azadi Stadyumu’nda Kamboçya’yla oynanan Dünya Kupası eleme maçında tribündeki yerini aldı.

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İran’ın 14-0 kazandığı maça giden kadınlardan biri “Çok eğlendik; bir de farklı kazanınca unutulmayacak bir maç oldu” dedi; bir diğeri ise “Futbolu çok seviyorum. Maça gidemediğim için üzülüyordum artık gidebileceğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Seher Hüdayeri taraftarı olduğu İstiklal Tahran’ın maçına erkek kılığına girerek gitmiş ancak yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yargılanan Hüdayeri, hapis cezası alacağını anlayınca adliye binasının önünde kendini ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti. Yasak, Hüdayeri öldükten sonra kalktı.