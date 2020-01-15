İranlı kadın satranç hakemi turnuvada ‘saçı göründüğü için’ ülkesine dönemiyor

Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası hakemlerinden İranlı Şohreh Bayat, Çin’in Şanghay kentindeki turnuvada saçının göründüğü fotoğraflarının yayınlanmasından sonra gözaltına alınabileceği endişesiyle ülkesine dönemediğini söyledi.

Fotoğraf: FIDE

BBC Türkçe’nin haberine göre İran Satranç Federasyonu’nun özür dilemesi gerektiğine yönelik talebini reddeden Bayat, turnuvanın ikinci ayağı Vladivostok’ta, “Artık kaybedecek bir şeyim yok” diyerek başörtüsü takmadı.

Reklam

İran Satranç Federasyonu’nun kendisinden ‘bir şeyler yazmasını‘ istediğini belirten Bayat, bunu ‘bir özür ve başörtüsü yasağını savunma talebi’ olarak gördüğü için reddettiğini belirtti.

İranlı satranç hakemi, “Bu çok zor bir karar. Çok üzülüyorum. Çünkü ailemi özleyeceğim. Fırsatım olsa, tabii ki ülkeme dönmek isterim. Ama şimdi ne olacağını bilmiyorum” diye konuştu.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ise henüz bir açıklama yapmadı.

Reklam

32 yaşındaki Bayat, dünyanın az sayıdaki satranç kadın baş hakeminden biri. Asya’nın da tek kadın baş hakemi.