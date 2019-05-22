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Yaramazlara biraz batar!

İranlı kadın şarkıcı hakim karşısına çıkacak; suçu toplum önünde solo performans sergilemek

İranlı şarkıcı Nigar Muazzam, Abyaneh köyünde ‘kamu önünde tek başına şarkı söylediği için’ mahkemeye çağrıldı.

Fotoğraf: Instagram

BBC’deki habere göre geçen hafta bir grup turiste, yerel kıyafetler giyerek şarkı söyleyen Muazzam’ın performansı İran Kültür Mirası Dairesi tarafından ‘kısa kesildi’. Bunun üzerine görüntüleri sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşan Muazzam hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve video kaldırıldı.

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Köyün sınırları içinde yer aldığı İsfahan başsavcılığı, Muazzam hakkında ‘tek başına kamu önünde şarkı söyleyen bir kadın olduğu için’ soruşturma açtıklarını doğruladı.

HRANA Haber Ajansı, ülkede kadınların toplum önünde tek başlarına şarkı söylemelerini yasaklayan bir yasa olmadığına ancak yetkililerin sürekli bu tür performanslara engel olmaya ve ilgili kişileri cezalandırmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

İran’da kadın şarkıcılar radyo ve TV’de şarkı söyleyemiyor bu nedenle çoğu sosyal medya aracılığıyla ‘seslerini duyuruyor’.

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Muazzam’ın hakim karşısına çıkacak olması Twitter’da büyük tepki çekti. Bir kullanıcı, “İran 80 milyonluk bir cezaevi oldu” yazdı.

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