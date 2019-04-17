İranlı kadın boksör hakkında şort ve atlet giydiği için tutuklama kararı çıkarıldı

Amatör bir boks maçında ringe çıkarak ülkesini bu alanda temsil eden ilk kadın boksör olan Sedef Hadim hakkında İran’ın giyim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı. Fransa’da, Fransız rakibi Anne Chauvin’le maç yapan Hadim, bu gelişme üzerine, ülkesine dönmekten vazgeçti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre cumartesi günkü maçta rakibini yenen Hadim hakkında şort ve atletle ringe çıktığı için tutuklama kararı çıkarıldığını öğrendiğini söyleyerek, “Antrenörüm spor bakanının danışmanlarından biri. Havalimanına giderken kararı öğrendik ve Tahran’a dönmekten vazgeçtik” dedi.

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Kahraman gibi karşılanmayı hak ettiğini belirten 24 yaşındaki Hadim, “Atlet ve şort giymem dünyaya göre normal bir şey. Ama başımın kapalı olmaması ve bu kıyafetleri giymem ülkemin kurallarına aykırı. Antrenörümün erkek olmasını da onaylamıyorlar. Övmek yerine utanıyorlar” diyerek hayal kırıklığını ifade etti.