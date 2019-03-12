İranlı insan hakları savunucusu avukata ağır ceza: 38 yıl hapis, 148 kırbaç

İran’da, idam cezasına karşı çıkan insan hakları savunucusu avukat Nesrin Sutude 38 yıl hapis ve 148 kırbaç cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: PENCANADA Twitter

BBC’nin haberine göre geçen yıl tutuklanan yedi insan hakları savunucusu avukat arasındaki Sutude’nin kocası cezayı Facebook üzerinden duyurdu. Sivil toplum kuruluşları, ulusal güvenliği tehdit etmekle suçlanan Sutude’nin ceza almasını kınadı.

Reklam

Uluslararası Af Örgütü’nden Philip Luther başörtüsü takmanın zorunlu olmasına karşı tavrıyla tanınan Sutude’nin cezasına şu sözlerle tepki gösterdi:“Nesrin Sutude hayatını kadın haklarını savunmaya ve idam cezasına karşı durmaya adamış bir insan. İranlı yetkililerin onu insan haklarını savunduğu için cezalandırması inanılması güç bir durum.”

Avukatı ise 2010-2013 yıllarında da siyasi tutuklu olan Sutude’nin devlet aleyhine bilgi yaymak, İran’ın dini liderine hakaret etmek ve ajanlık suçlarından hüküm giydiğini açıkladı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Sutude, 2012 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülmüştü.