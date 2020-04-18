İranlı bakan, ülkesinin hemşirelerini överken ‘Brezilyalı’ bir hemşirenin fotoğrafını paylaştı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkenin Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını övdü ve koruyucu ekipman kullanmaktan yüzünde şişlik ve morluklar oluşan bir hemşirenin fotoğrafını gösterdi. Ancak, övgüyle bahsettiği fotoğraftaki hemşire İranlı değil, Brezilyalıydı.

Fotoğraf: observers.france24.com

Nemeki, İranlı sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca çalıştığını ve alkışı hak ettiklerini söyleyerek, şöyle devam etti: “Ne kadar büyük bir baskı altında oldukları, yük sırtladıkları hakkında fikir sahibi olmak için şu fotoğrafa bakın. Bu, bir çalışma arkadaşımızın, bir kız kardeşimin, bir hastanemiz tarafından bana yollanan fotoğrafı. O, yorgun düşmüş bir yoğun bakım hemşiresi. Saatlerce maskeyle çalıştıktan sonra yüzünün ne hale geldiğine bakın. Başka ülkelerdeki hemşire ve doktorlar koruyucu ekipman sıkıntısı nedeniyle sokağa dökülüyor.”

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Fotoğraftaki hemşirenin yüzünde iz, kızarıklık ve yorgun bir ifade vardı ama o hemşire Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde çalışan Amanda Ramalho’ydu.

Bakan, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan İranlı hemşirelerden biri yerine yanlışlıkla ‘Sahadan Günlük Notları’ adlı Instagram sayfası açan Brezilyalı hemşirelerden birinin fotoğrafını göstermişti.