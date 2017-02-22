İran’la gerilim ekonomiyi vurdu: 30 milyar dolarlık ticaret tehlikede

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İran’da düzenleyeceği iş forumunu iki ülke arasında gerilimi artıran söylemlerin ardından erteleme kararı aldı.

İran ile Türkiye arasında dışişleri bakanlıkları düzeyinde süren ‘atışmalar’ iş dünyasını etkiledi.

Dünya’dan Sercan Akıncı’nın haberine göre DEİK’in 25 Şubat’ta İran’ın başkenti Tahran’da düzenleyeceği ‘Türk- İran İş Forumu’ ertelendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de ziyarette yer alması planlar dahilindeyken kurulun Türk-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, “Sayın bakan katılamıyor, forum toplantısını erteledik” diye konuştu.

Foruma Türkiye’den 250 kişinin katılması bekleniyordu.

Habere göre DEİK’in erteleme kararında, gerilimin artması sonrası Zeybekci’nin ziyaretten vazgeçmesi etkili oldu.

30 milyar dolarlık toplantı

DEİK’in günler öncesindeki duyurusunda, İran’a uygulanan yaptırımların kalkmasıyla ülkede enerji, petrokimya, madencilik, inşaat, perakende, lojistik ve turizm-otelcilik dahil çok sayıda sektörde yeni işbirliği fırsatları doğduğu aktarılmıştı. Duyuruda toplantının ‘iki yıl için belirlenen karşılıklı 30 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanabilmesi adına’ önemli olduğu ifade edilmişti.

İran gümrükte bekletiyor

İran’da faaliyete geçmesi beklenen Türk Ticaret Merkezleri’nin (TTM) ilkini de Zeybekci ziyarette açacaktı. Merkezde sergilenmek üzere gönderilen mallar da gümrükde ihraç edilmedikleri bildirilmesine rağmen uzun süre bekletildi.

İran ile Türkiye arasında ‘polemik’

İki ülke arasındaki polemik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmasına İran’dan tepki gelmesi sonrası başlamıştı.

Çavuşoğlu toplantıda “İran, Suriye ve Irak’ı Şii yapmak istiyor. İran’ı bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz” demişti.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi de ‘sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğunu’ söylemişti.

Son olarak Türk dışişleri İran’a kendisini eleştiren ülkeleri itham etmek yerine ‘yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi’ni tavsiye etmişti.