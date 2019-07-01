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Yaramazlara biraz batar!

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları nükleer anlaşmadaki sınırı aştı

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, Avrupalı ülkelerin 2015 yılındaki nükleer anlaşmayı ayakta tutma çabalarına rağmen anlaşmada belirlenen sınırı aştı.

Fotoğraf: Reuters

Fars haber ajansında yer alan haberin ardından Reuters’a bilgi veren iki İranlı kaynaktan biri, “Daha önce hamlelerimizin devam edeceğini söylemiştik, stoklarımız 300 kilogramı aştı” dedi.

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Fars, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) stokların ölçümünü bugün itibariyle tamamladığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurması karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları askıya alan 2015 tarihli anlaşmadan geçen yıl çekilmişti. Ardından İran’ın petrol ihracatını engelleyen yaptırımları tekrar devreye almıştı.

Anlaşmaya taraf olan diğer beş ülke arasında yer alan Avrupa ülkeleri ise İran’ın petrol ticaretine devam edebilmesi için yeni bir mekanizma kurmaya çalışıyor. Ancak geçen hafta Viyana’da yapılan müzakerelerde İran, Avrupa ülkelerinin kendisine destek için çok geciktiğini belirtmiş ve zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşacağını bildirmişti.

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Nükleer anlaşma İran’ın istemesi halinde nükleer silah üretme süresinin 2-3 aydan bir yıla uzamasına yol açan sınırlamalar içeriyordu.

Nükleer silah başlığı yapmak için ilk adım olarak İran’ın yüzde 3.6 gibi düşük bir oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olması gerekiyor.

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