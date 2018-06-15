İran’ın tavrı: Türkiye’nin Kandil operasyonunu desteklemeyiz

İran, hükümetin son günlerde sıkça andığı Kandil’deki PKK hedeflerine yönelik harekatı desteklemediklerini açıkladı.

DHA’ın haberine göre İran’ın tavrını, genelkurmay başkanlığı sözcüsü tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ilan etti.

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Yazılı açıklama yayınlayan sözcü, operasyona şu sözlerle karşı çıktı: “İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor.”

‘İhlali desteklemeyiz’

Sözcü, ülkelerinin ‘son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu’ belirterek “Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir” açıklamasını yaptı.

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İran faktörü

Irak’taki Şiilerin üzerine etkisi olan İran, Ankara’nın Irak politikalarını belirlerken dikkate aldığı ülkelerine başında geliyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yakın zamanda İran’la konuştuklarını, operasyonu birlikte yapmayı teklif ettiklerini ancak ilerleme kaydedemediklerini söylemişti.

Bakanının verdiği bilgiye göre İran’la görüşmeler sürüyor. Canikli, “Etrafımızdaki komşu ülkelerin Irak da dahil herhangi bir itirazı yok” da demişti.