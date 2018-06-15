Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran’ın tavrı: Türkiye’nin Kandil operasyonunu desteklemeyiz

 

İran, hükümetin son günlerde sıkça andığı Kandil’deki PKK hedeflerine yönelik harekatı desteklemediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’ın haberine göre İran’ın tavrını, genelkurmay başkanlığı sözcüsü tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ilan etti.

Reklam

Yazılı açıklama yayınlayan sözcü, operasyona şu sözlerle karşı çıktı: “İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor.”

‘İhlali desteklemeyiz’

Sözcü, ülkelerinin ‘son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu’ belirterek “Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir” açıklamasını yaptı.

Reklam

İran faktörü

Irak’taki Şiilerin üzerine etkisi olan İran, Ankara’nın Irak politikalarını belirlerken dikkate aldığı ülkelerine başında geliyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yakın zamanda İran’la konuştuklarını, operasyonu birlikte yapmayı teklif ettiklerini ancak ilerleme kaydedemediklerini söylemişti.

Bakanının verdiği bilgiye göre İran’la görüşmeler sürüyor. Canikli, “Etrafımızdaki komşu ülkelerin Irak da dahil herhangi bir itirazı yok” da demişti.

Financial Times: Kandil ‘milliyetçi oy taktiği’, askeri koşullar henüz oluşmadı

Canikli ‘Kandil’i anlattı: ‘Operasyonu İran’la yapalım’ dedik, ilerleme yok

TSK: Irak’ın kuzeyinde 12 hedef imha edildi; Akar: Bundan dönüş yok

Erdoğan’dan Kandil’de son durum: 20 uçak gitti, vurdu, döndü

Hükümetten Kandil açıklaması: Her an her şey olabilir

Soylu: ‘FETÖ’nün ‘yeni bir darbe ve suikast planı’ var, yakında Kandil’deyiz

Soylu: Kandil’e operasyon seçimle alakalı değil

Kandil’deki sözcü BBC’ye konuştu: Çekilmedik, aktif savunma pozisyonundayız

Seçim öncesi harekat tartışılırken: Asker 25 kilometre ilerledi Kandil 90 kilometre

Bozdağ: Türkiye Kandil’e girebilir, her an her şey olabilir


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...