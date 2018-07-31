İran’ın ‘ön koşul’u var: ABD nükleer anlaşmaya dönsün

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle ‘ön koşulsuz görüşebileceği’ni söylemesine Tahran’dan yanıt gecikmedi.

Ruhani’nin danışmanı Hamid Ebuturabi, Twitter hesabından, “İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır” diye yazdı.

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Trump dün şöyle konuşmuştu: “İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm.”

ABD lideri Ruhani’yle görüşmesine yönelik ön koşulu bulunmadığını da kaydetmişti.

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Trump’ın yönetime gelmesinden sonra ABD İran’la nükleer anlaşmayı uygulamayacağını açıklamış, Tahran’a yönelik sert bir tavır takınmıştı. Gerilim son günlerde Trump ile Ruhani arasında ‘savaş‘ kelimesinin de geçtiği bir polemik seviyesine yükselmişti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi geçen hafta Trump’ın Ruhani’yle görüşmek için sekiz defa talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini söylemişti.