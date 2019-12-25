İran’ın, İsrailli oyuncularla oynama konusundaki ‘yasağına’ tepki gösteren satranç şampiyonu ülkesi adına yarışmayacak

İran’ın satranç şampiyonlarından Alirıza Firuze, ülkesinin İsrailli oyuncularla yarışmaya karşı uyguladığı ‘gayriresmi’ yasağa tepki olarak İran’ı satrançta temsil etmeyi bıraktı.

Fotoğraf: chessbase.com

İran haber ajanslarında yer alan haberlere göre, İran Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlivanzade, “Firuze kararını verdi ve bize vatandaşlığını değiştirmek istediğini bildirdi. Fransa’da yaşıyor ve Fransız ya da ABD bayrağı altında yarışmak isteyebilir” dedi.

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Firuze, Rusya’da yapılacak dünya şampiyonasında yarışmayı istiyordu ancak İran bu şampiyonaya katılmaktan vazgeçmişti.

Dünyanın en başarılı genç satranç oyuncularından kabul edilen Firuze, son dönemde İsrailli rakiplerle yarışmaması için baskı görmesi nedeniyle vatandaşlık değiştiren ikinci İranlı sporcu olabilir.

Ekim ayında Uluslararası Judo Federasyonu, İran’ın sporcularını, İsrailli sporcularla yarışmaları garanti edilene kadar tüm müsabakalardan süresiz men etmişti.

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İranlı siyasi yetkililer ve spor otoriteleri, İran’ın ‘baş düşmanı’ İsrail’e karşı direnişi ve Filistinlilerle dayanışma sergilemek için sporcularının İsraillilerle müsabakaya çıkmamaları konusunda çağrıda bulunmuşlardı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İsrailli rakiplerle müsabakaya çıkmayan sporcuları sıklıkla övmüştü.