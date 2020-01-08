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Yaramazlara biraz batar!

İran’ın Irak’taki ABD üslerine saldırısı sonrasının uydu fotoğrafları yayınlandı

İran’ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine misilleme olarak Irak’taki ABD üslerine yönelik 8 Ocak’taki füze saldırısının yol açtığı hasarın uydu fotoğrafları yayınlandı.

Fotoğraflar: Reuters

İran’ın ’80 ABD’li askerin öldürüldüğünü’ iddia ettiği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise ‘hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini’ açıkladığı saldırının uydu fotoğraflarında, üslerde büyük hasarın meydana geldiği görülüyor.

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Reuters’in haberine, İran’ın ateşlediği füzelerden 15’i Irak’ın batısındaki Ayn el-Essad üssüne, beşi Erbil’deki koalisyon güçleri karargahına, ikisi ise Ayn el-Essad üssü yakınındaki Hit kasabasının batısına düştü.

Uydu fotoğraflarının Planet Labs Inc. tarafından sağlandığını belirten Reuters, Ayn el-Essad üssündeki en az yedi binanın büyük hasar aldığını, bunlardan üçünün de hangar olduğunu belirtti.

Reuters’in uydu fotoğrafları hakkındaki görüşlerine başvurduğu Monterey, Kaliforniya’daki Middlebury Institute of International Studies’den Jeffrey Lewis, ‘İranlıların üsteki Amerikalıların kullandığı kısımları hedef aldıklarını ve bunları vurduğunu’ ifade etti.

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