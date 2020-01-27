İran’ın güneyinde 5.4’lük deprem

İran’ın güneyindeki Fars eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Reuters’in İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Khane Zenian kasabası yakınlarında meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı olmadığı, ancak binalarda hasar meydana geldiği bildiriliyor.

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İran Kızılayı Başkanı Murteza Salimi, devlet televizyonuna verdiği bilgide, yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtirken, bölgedeki nüfusun çok yoğun olmadığını vurguladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, depremin, merkez üssünden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bölgenin başkenti Şiraz’ da da hissedildiği ifade ediliyor.