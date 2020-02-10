İran’ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD’li asker sayısı 100’e çıktı

İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısında, 100’den ABD askerinin ‘beyin travması’ geçirerek yaralandığı açıklandı. Pentagon, geçen ay 34 askerin saldırıdan etkilendiğini açıklamıştı.
Reuters’in bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD askeri yetkililerinin, üslerde füze saldırısına maruz kalıp etkilenen askerlerin, geçen ay açıklanandan yüzde 50 daha fazlasında ‘travmatik beyin yaralanmaları’ görüldüğüne ilişkin bir raporu açıklamaya hazırlandıkları kaydedildi.
Reuters’e konuşan yetkili, en son 64 askerde saptanan belirtilerin, 100 askere çıktığını açıkladı.
Pentagon ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.