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Yaramazlara biraz batar!

İran’ın füze saldırısında 11’den daha fazla ABD askeri yaralanmış

İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine yaptığı füze saldırısından bir hafta sonra 11 ABD askerinin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiği ve tedavi altına alındığı açıklanmasından sonra, daha fazla askerin söz konusu saldırıya bağlı yaralanmalarla Almanya’ya sevk edildiği ortaya çıktı.

İran’ın füze saldırısı sonrası Irak’taki Ayn el-Essad ABD askeri üssü. Fotoğraf: Reuters

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak’taki Ayn el Esad üssündeki ABD birliklerine yönelik saldırısında 11 askerin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiği ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

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ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban,  “İran’ın, Irak’ta bulunan Ayn el Esad üssüne 8 Ocak’ta düzenlediği füze saldırısında herhangi bir ABD askeri hayatını kaybetmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı” demişti.

Reuters’in haberine göre, CENTCOM bugün yaptığı açıklamada da, daha fazla askerin Irak’tan Almanya’ya tıbbi tetkikler için sevk edildiği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, söz konusu askerlerin sayısının bir düzine (yaklaşık 12 kişi) olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump ise askerlerdeki rahatsızlıkların ‘önemli olmadığını’ öne sürdü. Trump, Davos’ta yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Onların baş ağrısı ve bir-iki diğer rahatsızlığı olduğunu duydum. Ancak bana bildirilen ciddi bir durum olmadığını söyleyebilirim.”

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