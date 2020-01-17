İran’ın en önemli uluslararası film festivaline ‘sanatçı boykotu’ iddiası

İran’ın 8 Ocak’ta Ukrayna yolcu uçağını ‘yanlışlıkla’ füze ile vurduğunu ve 176 kişinin ölümüne neden olduğunu uzun süre inkar edip dört gün sonra kabul etmesi üzerine İran’da başlayan protestolar, sanat etkinliklerine uzandı. Tepkiler üzerine İran’ın en önemli sanat etkinliği sayılan Uluslararası Fecr Film Festivali’nin açılış etkinlikleri iptal edildi. İptal gerekçesi ‘yas’ olarak açıklansa da, gerçek nedenin uçağın düşürülmesi hakkında halka yalan söylendiğini düşünen sanatçıların yönetime tepki göstermek için festivali boykot etmesi olduğu belirtiliyor.

Festivalin geçen yılki katılımcıları. Fotoğraf: MEHR /Iran Cine News

DW Türkçe’nin haberine göre, festivalin basın bölümü, yayınladığı açıklamada, iptal kararının gerekçesini, ‘şehitler için yas tutan ailelere saygı’ olarak açıkladı.

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Festival, her yıl şubat ayında, İran İslam Devrimi’nin yıldönümünde düzenleniyor. Ancak bu yıl, ABD ile yaşanan gerginlik sırasında Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ve gerçeğin günlerce halktan saklanması üzerine yönetime tepki gösteren sanatçıların festivali boykot ettiği öne sürülüyor.

‘İran Kültür Bakanlığı, yalanlardan sorumlu’

DW’ye konuşan ünlü İranlı heykeltıraş Barbad Golşiri, “Kültür Bakanlığı’na öfke büyük” diyerek şunları anlattı: “İran Kültür Bakanlığı aynı zamanda medya ve basından ve yalanlarından sorumlu. Bizler uyarıldık ve tehdit edildik. Ama ben susmayacağım. Pek çok sanatçı, Tahran’da şubat ayında düzenlenecek festivale katılmayacağını açıkladı. Pek çok diğer sanatçının da bu boykota katılacağını biliyorum.”

Festivali boykot kararı alanlar arasında Mesud Kimyai ve Nasır Taghvai gibi ünlü yönetmenlerin de yer aldığı bildirildi. Taghvai, protesto etmek amacıyla festivale katılmayacağını açıkladı.

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Öte yandan çok sayıda İranlının sosyal medyada “uçakta Kanada vatandaşlığı da olan yolcular olmasaydı ve Kanada hükümeti baskı uygulamasaydı belki gerçeği asla öğrenemeyecektik” paylaşımını yaptığı kaydediliyor.