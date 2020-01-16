İran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağında vatandaşı ölen ülkeler, tazminat istedi

İran’ın 8 Ocak’ta ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü dört gün sonra itiraf ettiği Ukrayna yolcu uçağında vatandaşı olan ülkelerin dışişleri bakanları, Britanya’nın başkenti Londra’da bir araya gelerek İran’a olayla ilgili verilecek yanıtı görüştü. toplantıda, İran’dan, kurbanların ailelerine tazminat ödemesi istendi.

Ukrayna uçağında ölen kurbanların vatandaşı oldukları beş ülkenin dışişleri bakanlarının Londra’daki toplantısı. Fotoğraf: Reuters

İran, 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlediği sıralarda Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen ve içindeki 176 kişiden kurtulan olmadığı Ukrayna uçağının ‘yanlışlıkla’ füze isabet etmesi sonucu düştüğünü, 11 Ocak’taki açıklamasıyla itiraf etmişti.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, vatandaşı ölen Kanada, Britanya, Afganistan, İsveç ve Ukrayna dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, İran’a tam kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı yapıldı ve Tahran’dan kurbanların ailelerine tazminat ödemesi istendi.

Toplantıda konuşan Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İran’ın saldırının sorumluluğunu kabul ettiğini, ama sadece tam teşekküllü bir soruşturmanın kazanın gerçek nedenini ve sorumlularını ortaya koyacağını kaydetti.

İran’da büyükelçiliği bulunmayan Kanada ise soruşturmaya resmen müdahil olma talebini iletti. Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau iki Kanadalı denetçinin uluslararası bir heyetin parçası olarak İran’da bulunduklarını kaydetti. Garneau İran’ın heyetle işbirliğinin iyi olduğunu belirtti, ancak Kanada’nın soruşturmadaki rolüne resmiyet kazandırmak istediklerini kaydetti.

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Garneau, uçağın ses kayıtlarının ve uçuş bilgisi kayıtlarının İranlıların elinde olduğunu da söyledi.