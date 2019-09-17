İran’ın dini lideri: ABD ile asla görüşmeyeceğiz, baskı başarısız olacak

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın asla ABD ile görüşmeyeceğini ve Washington’ın Tahran’a uyguladığı ‘maksimum baskı’ politikasının başarısız olacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve böyle bir görüşmeyle ilgili hiçbir sorunu olmadığını söylemişti.

Reklam

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Hamaney, “İranlı yetkililer asla ABD ile görüşmeyecek … Bu, onların (ABD’nin) İran’a baskı uygulama politikasının bir parçası … maksimum baskı politikaları başarısız olacak” dedi.