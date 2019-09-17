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Yaramazlara biraz batar!

İran’ın dini lideri: ABD ile asla görüşmeyeceğiz, baskı başarısız olacak

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın asla ABD ile görüşmeyeceğini ve Washington’ın Tahran’a uyguladığı ‘maksimum baskı’ politikasının başarısız olacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve böyle bir görüşmeyle ilgili hiçbir sorunu olmadığını söylemişti.

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İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Hamaney, “İranlı yetkililer asla ABD ile görüşmeyecek … Bu, onların (ABD’nin) İran’a baskı uygulama politikasının bir parçası … maksimum baskı politikaları başarısız olacak” dedi.

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