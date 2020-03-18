İran’ın bir aylık ‘corona’ bilançosu: 17 bin 361 vaka, 1135 ölü, 5 bin 710 taburcu

İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1135’e, vaka sayısı 17 bin 361’e yükseldi. Son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, salgının başından beri bir gündeki en yüksek sayı.
Ülkede ilk ‘corona‘ vakası 19 Şubat’ta görülmüştü.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, vaka sayısının da 1192 kişi arttığını aktardı.
Şu ana kadar corona virüsü tedavisi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisini de paylaşan Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı.