İran’ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın aktardığına göre, Büyükelçi Ferazmend’e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs’ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘mesnetsiz iddiaların’ ortaya atılmasına ve böylece İran’da Türkiye’ye yönelik ‘nefret kampanyasının açılmasına’ tepki dile getirildi.

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Kaynaklar, Ferazmend’e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye’yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla ‘mesnetsiz şekilde Türkiye’nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği’ vurgulandığını belirtiyor.

Bunun yanında, ‘bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğini’ belirten ifadelerinin altının çizildiği vurgulanıyor.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabındaki paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’da okuduğu şiirin İran’ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.