İran’ın ABD üslerine roket saldırısıyla altının onsu 1600 doları aştı

İran’ın, Irak’taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından ‘güvenli liman’ altının onsu 1600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

Fotoğraf: Reuters

İran, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun komutanlarından Kasım Süleymani’yi hava saldırısında öldürmesi üzerine misilleme yaparak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad hava üssünü vurmuştu.

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İran’ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8 bin doları da aşarak, 8 bin 321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

İran saldırısının hemen ardından 1600 doları aşan altının ons fiyatı daha sonra geri çekildi. 8:20 itibariyle ons altın saldırı öncesi fiyata göre yüzde 1.2 artışla 1593 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.