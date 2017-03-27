İran’dan Türkiye’ye: İnsani meseleleri siyasete alet etmemeyi öğrenin

İran, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın “İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebilir” açıklamasını ‘tuhaf’ ve ‘alakasız’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran’ın bölgede yayılmacı politikalar izlediğine yönelik ifadelerini ise ‘kabul edilemez’ olarak yorumladı.

Kaynak, “Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var, Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016’da Iğdır ve Ağrı’da izinsiz geçiş yapan 30 bin kişi girdi ve işlem yapıldı” demişti.

İran dışişleri, Kaynak’ın sözleri ‘alakasız ve tuhaf’ diye yorumlarken Türkiye’ye ‘diplomasi dersi’ verdi: “İran, 30 seneye aşkın bir süredir komşu ülkelerden gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, İran’ın bunca sene bu insani meseleyi hiçbir zaman siyasi ve özel hedefler doğrultusunda suistimal etmediğini ve herhangi bir ülkeye karşı kullanmadığını İran’dan öğrenmeli. Türkiye’den insani meseleleri siyasi çekişmelere dâhil etmemesini, komşularının egemenlik haklarına ve Suriye ve Irak halklarının isteklerine saygı göstermesini istiyoruz.”

‘Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez’

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ın bölgede yayılmacı politikalar izlediğine yönelik ifadelerine de tepki gösterildi.

Erdoğan, “Irak’ta mezhep gerilimi yükseliyor. Irak’taki olay aynı zamanda mezhep geriliminden dinamizmini alan aslında bir ırkçılıktır, o da İran’ın adeta kendi o tarihten gelen ırkçılığını bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmesidir” demişti.

Erdoğan’ın sözlerini ‘kabul edilemez’ olarak niteleyen Bakanlık, açıklamasında, “Maalesef Türk yetkililerin, komşularına yönelik temelsiz, müdahaleci ve sorun yaratacak açıklamaları devam ediyor. Ankara, başkalarını suçlayarak ve hayali iddialarını tekrarlayarak komşuları konusunda izlediği yayılmacı ve müdahaleci tavrını izah etmeye çalışıyor” dedi.