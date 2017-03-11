İran’dan Türkiye’ye ‘dost uyarısı’: Çoklu kartlarla oynamak tüm kartları kaybettirir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, Türkiye’nin bazı politikalarını anlamadıklarını belirterek, “Çoklu kartlarla oynamanın uzun vadede tüm kartların kaybedilmesine neden olacağına inanıyoruz” dedi.

İran basınına konuşan Rahimpur, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı: “İran olarak bunu anlıyoruz ve yardımcı olmaya da hazırız. Fakat Ankara’nın bazı politikalarını anlayamıyoruz.”

Rahimpur, Türkiye’ye ‘dost uyarısı’nda da bulundu: “Belki ihtiyaç ve yaşadığı sorunlar Ankara’nın İsrail, Suudi Arabistan ve ABD Başkanı Trump’a yönelmesine neden oldu. Türkiye’deki dostlarımızın hesaplamalarını bölgedeki gerçekler ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda yapmalarını umut ederiz. İran olarak, çoklu kartlarla oynamanın uzun vadede tüm kartların kaybedilmesine neden olacağına inanıyoruz.”

‘Alttan alıyoruz’

Türkiye’den İran’a yönelik eleştirileri ‘alttan aldıklarını’ belirten dışişleri bakan yardımcısı, “Türk dostlarımızın ülkedeki darbe nedeniyle sorunlar yaşadığını biliyoruz bu yüzden milli menfaatlerimiz, onurumuz ve güvenliğimizin zarar görmediği sürece alttan alıyoruz” dedi.

‘Unutmaya hazırız’

Türkiye’nin Suriye konusundaki bazı girişimlerinin İran’ın çıkarlarına ters düştüğünü savunan Rahimpur, sözlerini şöyle tamamladı: “Buna rağmen biz kavga etmeyip Ankara’daki dostlarımızın onlara en iyi yardımcı olacak ülkenin İran olacağının farkına varmalarını bekliyoruz. Türkiye’yle olup biten olumsuz şeyleri unutabiliriz. Bundan sonra Suriye ve Irak’taki sorunların çözümü konusunda daha ciddi işbirliği yapabiliriz.”