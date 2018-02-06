İran’dan Türkiye’ye bir uyarı daha: Afrin operasyonu sona ermeli

Türkiye’nin Afrin operasyonu sürerken İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den “Suriye’nin kuzeyindeki gerginlik kimsenin yararına değil” açıklaması geldi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Ruhani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki gelişmelere değindi.

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Bölgedeki tüm ülkelerin Suriye’nin ‘toprak bütünlüğüne ve egemenliğine’ saygı göstermesini umduklarını söyleyen Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya arasında cumhurbaşkanı düzeyinde yeni bir üçlü zirve gerçekleştirilmesine de sıcak baktığını sözlerine ekledi.

Ruhani ayrıca, “Daha önce de olduğu gibi, işbirliği gerekli. Bu işbirliği Suriye halkı teröristlere karşı nihai zafer kazanana kadar devam ettirilmeli ve geliştirilmeli” ifadelerini kullandı.

‘Afrin operasyonu sona ermeli’

Öte yandan, Ruhani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Afrin operasyonuyla ilgili bir soru üzerine “Afrin operasyonu kısa süre içinde sona ermeli. Çünkü hem Türk ordusundan hem de diğer taraftan kişiler ölüyor ve bu fayda getirmeyecektir” dedi.

‘Bir ülkenin ordusunun, diğer devletin hükümetinin ve halkının onayı olmadan o ülkeye girmesinin doğru olmadığını’ söyleyen Ruhani’nin, İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin önemine de vurgu yaptığı bildirildi.

Türkiye, İran ve Rusya; Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre görüşmelerine paralel olarak Astana ve Soçi’de öncüsü oldukları toplantılarla 2011 yılından beri süren Suriye krizine diplomatik çözüm arıyor.